Honor представила смартфон Magic 6: впечатляющие камеры и самый крутой процессор 2024!

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Оптимальный смартфон для любого

Сегодня компания Honor представила флагманский смартфон Magic 6 Pro, но кроме этого есть еще одна модель – Honor Magic 6. Среди новинок Magic 6 выделяется своей впечатляющей производительностью по относительно доступной цене.

Смартфон получил 6,78” OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1280 OLED LTPO с частотой обновления 120 Гц, обеспечивая яркое и плавное изображение.

Honor Magic 6, как и другие смартфоны высокого класса, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот чипсет, изготовленный по 4-нм технологическому процессу, состоит из 1 суперядра Cortex-X2, 3 больших ядер Cortex-A720, 4 малых ядер Cortex -A510 и оснащен графическим процессором Adreno 740. Из коробки он работает на новой Honor MagicOS 8.0, представленной вчера.

Смартфон оборудован тремя камерами: основная камера на 50 Мп, сверхширокоугольная камера на 50 Мп и телефотокамера на 32 Мп. Сенсор основной камеры с диагональю 1/1,28 дюйма и апертурой f/1,9 отлично захватывает свет с минимальным уровнем шума. Сверхширокоугольная камера имеет 120-градусный угол обзора, идеально подходящий для съемки широких сцен или групповых фотографий. Кроме того, телеобъектив имеет 2,5-кратный зум для четких снимков удаленных объектов.

Телефон идет с аккумулятором на впечатляющие 5450 мАч и поддерживает быструю зарядку 66 Вт, которая заряжает смартфон всего за 30 мин.

Смартфон будет продаваться в широком выборе цветов: Pillow design, five color options: black, snow, lake blue, purple, green.

Honor Magic 6 доступен в трех конфигурациях памяти:

12 ГБ оперативной памяти с накопителем на 256 ГБ по цене 4399 юаней ($710)

16 ГБ оперативной памяти с накопителем на 256 ГБ по цене 4699 юаней ($750)

16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ по цене 4999 юаней ($790)

Официально смартфон поступит в продажу 18 января 2024 г. в Китае. Пока нет данных, когда смартфон поступит на мировой рынок.