Honor стала компанией номер один в Китае

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Компании понадобилось чуть больше года, чтобы взойти на вершину

Были времена, когда Honor входила в Huawei, но затем компанию продали и она обрела независимость. А все для того, чтобы вывести ее из-под действия американских санкций. Насколько Honor независима, вопрос спорный и дискуссионный, но в конечном итоге главная цель достигнута — санкций нет и компания вернулась к работе и весьма успешно.

Фабрики заработали и с конвейеров начали сходить смартфоны Honor, которые начали достаточно активно покупать. Особенно заметен рост популярности устройств компании на китайском рынке. Аналитики Canalys по итогам первого квартала нынешнего года назвали Honor компанией номер один в Китае. Каждый пятый поставленный на рынок смартфон с января по март нес логотип Honor, и доля компании составила 20%. В количественном выражении это 15 млн отгруженных мобильников и годовой прирост составил внушительные 205%.

Но объективности ради стоит сказать, что неформальным лидером на рынке стал концерн BKK с его «дочками» Oppo и Vivo. Аналитики отдали им второе и четвертое места с долей 18% и 16% соответственно. Суммарно на долю двух компаний пришлось 34% и в количественном выражении 26,1 млн поставленных смартфонов.

Разбавить засилье китайских брендов удалось Apple, которой в отчете экспертов досталось третье место с долей 18% и 13,8 млн отгруженных iPhone. И концерн из Купертино наряду с Honor стали единственными компаниями, кто смог нарастить поставку устройств в первом квартале 2022 года, тогда как у других наблюдался серьезный спад.

Только на пятом месте оказалась Xiaomi, чьи поставки смартфонов упали на 22% в годовом исчислении и составили 10,6 млн против 13,5 млн годом ранее. Доля же компании оценена в 14% против 13,5% по итогам первого квартала прошлого года. В целом на китайском рынке в первом квартале этого года наблюдался значительный годовой спад на 18%, на рынок было поставлено всего 75,6 млн единиц. И это на 17 млн меньше, чем по итогам первого квартала 2021 года.

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Источник: gizmochina