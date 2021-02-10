Honor X30 может первым получить новейший чип Qualcomm

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Snapdragon 695 может дебютировать в Honor X30

Над Honor висит угроза вновь оказаться в санкционном списке США, но это не мешает компании и дальше выпускать свои новинки. Не так давно она представила Honor X30 Max и Honor X30i, а теперь готовится вывести на рынок Honor X30, который станет третьим смартфоном в одноименной линейке.

Сегодня пришло сообщение, что Honor X30 в качестве аппаратной платформы получит Snapdragon 695, который был представлен не так давно и стал разогнанной версией Snapdragon 690. Это чипсет, изготовленный по нормам 6-нанометровой технологии с поддержкой 5G. Декларируется прирост процессорной производительности на 15% и графической — на 30%. Honor X30 должен предложить тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Селфи-камеру должны вписать в круглое отверстие на экране.

Больше никаких подробностей о новинке не приводится. Как и не сообщает источник о том, когда стоит ждать анонс Honor X30. В этой ситуации стоит только ждать информацию о смартфоне от самой компании, который имеет все шансы выйти на глобальный рынок.

Кроме того, ходят слухи, что уже скоро компания может представить линейку Honor 60, которая будет выделяться наличием быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

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Источник: gizmochina