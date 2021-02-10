Хотите адаптер питания по цене неплохих наушников? В Apple уверены, что да.

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Цена – всего 3 фирменных тряпочки.

В начале этого месяца Apple устроила большую презентацию, на которой показали новые версии MacOS и iPadOS, новые Macbook Pro и Air на базе процессора M2, а также зарядной блок с двумя портами USB type-c.

Теперь же "яблочный" адаптер поступил в продажу по цене 60 долларов США. Девайс доступен в двух вариантах: обычном и компактном, которые отличаются только размерами. Все прочие характеристики, включая цену, совершенно идентичны. И в таком случае, совсем непонятно, зачем создан вариант в обычном размере, ведь маленький предлагает все то же, по той же цене, только ещё и в компактном корпусе. Но это логика Apple, нам ее не понять.

Суммарно оба порта могут выдавать "невероятную" мощность 35 ватт. И этого даже недостаточно для того, чтобы заряжать одновременно два iPhone 13 на максимальной мощности.

Ко всему прочему, отдельно придется докупать и провод для зарядки. А фирменный кабель от ребят из Купертино вам обойдется ещё в 20 долларов.

Итого, если вы решитесь купить себе такой адаптер и два кабеля, то придется выложить сотню "вечнозелёных". А это уже цена добротных наушников или смарт-часов. Это творение могло бы претендовать на звание худшего гаджета компании в этом году, если бы не ужасное крепление на макбуки, позволяющее превратить iPhone в вебркамеру.

Источник: phonearena