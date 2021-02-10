HOTWAV Pad 11 – стильный планшет, который тебе точно понравится с ценой от $139

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ИНТЕРЕСНЫЙ ПЛАНШЕТ

HOTWAV, бренд с растущей популярностью, анонсировал новинку – планшет Pad 11. Эта тонкая (7,6 мм) и легкая (516 г) модель сочетает элегантный дизайн и функциональность, подходя как для взрослых, так и для детей.

Несмотря на компактные размеры, Pad 11 оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением около 2К (1200х1920) и соотношением сторон 16:10 для превосходного просмотра контента.

Начинка с 8-ядерным Unisoc T606, 6 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ и большой батареей 8000 мАч позволяет справиться с мультизадачностью, играми и хранением файлов. Планшет работает на Android 13 и поддерживает карты памяти до 2 ТВ.

Pad 11 имеет 8 МП фронтальную и 16 МП основную камеру для фото/видео, поддерживается разблокировка лицом, 2 SIM-карты, навигацию и даже разъем 3,5 мм для наушников на месте.

С 18 по 27 марта планшет можно приобрести на AliExpress всего за $139,99. Первые 100 покупателей получат бесплатную беспроводную клавиатуру – если вас предложение заинтересовало – переходите по ссылке ниже, добавляйте в корзину, а во время распродажи на AliExpress – оплачивайте по самой вкусной цене.

HOTWAV Pad 11 – от $139