Huawei Mate Xs 2 есть чем удивить

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Но не все «удивления» поймут

Компания Huawei, по общему мнению, сродни «сбитому летчику» на рынке смартфонов, который всеми силами пытается выжить. Производитель держится на плаву и даже выпускает устройства, пытаясь сделать все возможное чтобы его не забыли до того времени, как тучи развеяться и ему удастся наладить выпуск собственных чипов или найти какой-то другой вариант выхода из ситуации.

Очередная попытка громко заявить о себе — выпуск складного Huawei Mate Xs 2. Представят его 25 апреля и за несколько дней до анонса компания занята раскручиванием новинки. Так, на днях исполнительный директор компании Ю Чэндун заявил, что Huawei, являясь лидером в области складных смартфонов, продолжает совершенствовать технологии и комплектующие.

Шарнирный механизм в Huawei Mate Xs 2 будет «всем механизмам механизм». Компания реализует какую-то уникальную технологию, которая повысит прочность и долговечность шарнира. Топ-менеджер компании уверен, что Huawei Mate Xs 2 «превзойдет все представления о мобильных смартфонах с гибким дисплеем».

Ожидается, что Huawei вновь предложит решение, где гибкая матрица находится на внешней стороне с врезанной в нее фронтальной камерой. Обещан LTPS-экран с частотой обновления 120 Гц. Помимо собственно самих технологий, компания намерена удивить еще и ценником на Huawei Mate Xs 2. Он может быть в районе $2500.

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Источники: mydrivers, mydrivers