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Huawei Nova 12 Pro - необычный дизайн и неплохие характеристики

03.11.2023 96 0

ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН ОТ HUAWEI

В сети появился вероятный дизайн грядущего телефона Huawei Nova 12 Pro. Из рендера видно, что он получит необычный дисплей с двойным отверстием под камеру.

Huawei Nova 12 Pro - необычный дизайн и неплохие характеристики – фото 1

В отличие от большинства смартфонов, в Nova 12 Pro фронтальная камера расположена не по центру, а в виде двух отдельных отверстий с небольшим расстоянием друг от друга – прямой намек на потенциальный Dynamic Island в этой модели.

По слухам, Nova 12 Pro оснастят двойной 60-мегапиксельной камерой для селфи. На задней панели разместится тройная камера: 50 Мп основная, 12 Мп ультраширокоугольная и 50 Мп телефото.

Huawei Nova 12 Pro - необычный дизайн и неплохие характеристики – фото 2

Ожидается, что смартфон получит процессор Kirin 9000s, 6,78-дюймовый экран OLED с частотой 120 Гц и аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Таким образом, Huawei Nova 12 Pro может стать интересной новинкой благодаря необычному дизайну дисплея и мощным характеристикам. Ожидается анонс смартфона в Китае в ноябре-декабре этого года.

Источник - weibo

Автор: Andrii S. Дата публикации: 03.11.2023
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Huawei Nova 12 Pro - необычный дизайн и неплохие характеристики