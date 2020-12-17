Huawei Nova 8 Pro позирует на «живых» снимках

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Huawei Nova 8 Pro станет носителем странного блока тыльной камеры

Полагаю, что нет уже тех, кто не осведомлен о тех проблемах, которые устроили США для Huawei. Компания гнется, но не ломается и продолжает работать на рынке смартфонов. На горизонте маячит анонс серии Huawei Nova 8 и вчера мы увидели фотографии базовой версии линейки. Сегодня пришел черед оценить экстерьер Huawei Nova 8 Pro.

Новинка получила большой изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и сдвоенную фронтальную камеру, вписанную в «окошко» овальной формы. «Забавная» особенность Huawei Nova 8 Pro — массивный блок основной камеры, вмещающий в себя четыре датчика изображения. На нижнем торце есть порт USB Type-C, микрофон, динамик и лоток для симок. Традиционный 3,5 мм разъем для наушников отсутствует.

Ходят слухи, что Huawei Nova 8 Pro оснастят двумя камерами по 16 Мп на лицевой панели, системой из четырех датчиков на тыльной стороне 64 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макромодуль). Смартфон получит 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель 128/256 Гб, а также быструю зарядку мощностью 66 Вт. Ценник на смартфон будет стартовать с отметки $612.

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Источник: gizmochina