Huawei расширяет портфолио устройств с HarmonyOS

В прошлом году Huawei Technologies представила собственную операционную систему HarmonyOS, вокруг которой будет «цементироваться» экосистема компании. Сам производитель отдает себе отчет, что операционка еще очень сырая и им понадобится много времени, чтобы фирменная ОС могла на равных конкурировать с Android и iOS. По словам основателя Huawei Рен Чжэнфэя, на это может уйти 300 лет.

Тем не менее, компания планомерно расширяет портфолио устройств с поддержкой HarmonyOS. Так, в планах производителя выпуск персонального компьютера, работающего под управлением HarmonyOS 2.0 и базирующегося на фирменном процессоре Kunpeng с архитектурой ARM. Новый ПК станет эксклюзивом рынка Китая и именно с завоевания домашнего рынка компания планирует начать путь ПК с проприетарной операционной системы.

Выход компьютера с HarmonyOS часть плана Huawei, который она целенаправленно воплощает в жизнь. Напомним, что во время собственной конференции для разработчиков HDC 2019 компания заявила, что в 2020 году она намерена выпустить носимую электронику и ПК на базе HarmonyOS.

Первоначально Huawei заявляла, что выпуск смартфонов с HarmonyOS не входит в ее планы. Но если США и ее агрессивная политика выдавливания компании с рынка не оставят ей другого выхода, то фирменная операционка придет и на смартфоны. В самом начале нынешнего года глава компании Рен Чжэнфэй сообщил, что HarmonyOS появится на планшетах и смартфонах. Но когда это случится, никаких сроков озвучено не было.

Источник: huaweicentral