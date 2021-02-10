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Huawei Watch 4 демонстрирует функцию мониторинга сахара в крови раньше Apple

22.05.2023 945 0

Очень полезна функция для больных сахарным диабетом

В области носимых технологий функции, связанные со здоровьем, становятся все более важными. Долгое время ходили слухи, что Apple работает над неинвазивным мониторингом уровня сахара в крови для своих Apple Watch, но, похоже, Huawei их победил.

 

Huawei Watch 4 демонстрирует функцию мониторинга сахара в крови раньше Apple – фото 1

 

Компания Huawei официально подтвердила функцию контроля уровня сахара в крови Hyperglycemia AKA для предстоящей серии смарт-часов Huawei Watch 4, сообщает портал Huaweicentral со ссылкой на генерального директора Huawei Consumer Business Group Ю Чендуна.

 

Он подтвердил, что серия Huawei Watch 4 будет оснащена технологией оценки риска высокого уровня сахара в крови – гипергликемии. Новая функция основывается на анализе более 100 000 часов мониторинга и более 800 000 данных уровня сахара в крови.

 

Huawei Watch 4 демонстрирует функцию мониторинга сахара в крови раньше Apple – фото 2

 

Данный стандарт данных включает аспекты мониторинга, включая частоту сердечных сокращений, характеристики пульсовой волны и многое другое. Всё это помогло создать алгоритм анализа гипергликемии.

 

В компании отмечают, что новую функцию протестировали специалисты Нанкинской больницы, Пекинского медицинского колледжа и Китайская ассоциация по содействию международному обмену здравоохранением.

 

Правда, важно отметить, что часы не предоставляют информацию о точном содержании сахара в крови, а лишь предупреждают, когда это значение становится опасным, сообщая пользователя и предлагая соответствующие рекомендации.

 

Важно, что для этого человеку необходимо носить часы на регулярной основе не менее 7 дней, чтобы за это время они могли собрать достаточно информации и начать понимать, как меняется состояние пользователя.

 

Huawei Watch 4 демонстрирует функцию мониторинга сахара в крови раньше Apple – фото 3

 

Huawei уже представила Huawei Watch 4 для мировых рынков и не упомянула эту функцию, что означает, что сейчас она будет ограничена моделями, выпущенными для китайского рынка. Глобальная версия оснащена 1,5-дюймовым дисплеем AMOLED и работает под управлением HarmonyOS 3.1.

 

Устройство обладает другими функциями, связанными со здоровьем, включая тестирование показаний кислорода в крови и анализ электрокардиограммы (ЭКГ). Huawei Watch 4 обеспечивает до 3 дней автономной работы (14 дней в режиме экономии энергии). Часы будут выпущены, по данным Phonearena, в Китае 30 мая.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 22.05.2023
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Huawei Watch 4 демонстрирует функцию мониторинга сахара в крови раньше Apple