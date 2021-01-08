Hyundai может помочь в создании Apple Car

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Hyundai и Apple ведут переговоры о сотрудничестве в создании электромобилей и аккумуляторов

В конце прошлого года тайваньское издание Economic Daily News сообщило, что осенью 2021 года одновременно с iPhone 13 компания представит Apple Car. Со своей стороны, ресурс Reuters объявил о более реалистичных сроках выхода «яблочного» электромобиля — 2024 год. Но очень похоже, что все эти прогнозы далеки от реального положения дел и электрокары, разработанные Apple, еще не скоро появятся на улицах.

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Представитель крупнейшего автопроизводителя Hyundai Motor Grou заявил о том, что Apple ищет партнеров среди автопроизводителей. Сейчас концерн из Купертино ведет переговоры с несколькими автобрендами, включая и Hyundai. Но переговоры находятся на начальной стадии, нет никаких договоренностей и еще ничего не ясно. Впрочем, издание Bloomberg сообщало о том, что стороны завершили переговоры по части сотрудничества в производстве электрокаров Apple и разработке аккумуляторов, ждут одобрения со стороны руководства Hyundai. Ориентировочный срок выхода электрокаров 2027 год.

Правда впоследствии Hyundai отказалась от всех заявлений в части возможного сотрудничества с Apple. Но биржа уже успела отреагировать на перспективу возможного партнерства двух компаний, акции автопроизводителя выросли на 19%.

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Источники: zdnet, bloomberg, cnmo