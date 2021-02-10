Игрофон POCO F3 GT имеет проблему, о которой вам стоит знать

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Смартфон, который создан для того, чтобы долго залипать в играх, перегревается

Некоторые современные Android-флагманы имеют проблемы с теплоотведением из-за чего они перегреваются. Это особенность чипа Snapdragon 888, справится с которой получается далеко не у всех. Но оказалось, что повышенный нагрев не только бичь флагманов, но и субфлагманов с топовой платформой от MediaTek.

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В прошлом месяце состоялась премьера POCO F3 GT, который стал глобальной версией игрового Redmi K40 Gaming Enhanced Edition. Смартфон уже поступил в продажу и ряд пользователей обнаружили неприятную особенность новинки — она горячая. Причем проблемы с перегревом случаются во время игровых сессий, при обычной нагрузке смартфон остается холодным. Ряд пользователей склонны винить в перегреве чипсет Dimensity 1200 за которым ранее не наблюдалась такая особенность.

Сама компания заявила, что знает о проблеме и работает над ее устранением. POCO считает, что корень зла в прошивке MIUI 12.5.4.0.RKJINXM, и готовится выпустить обновление для решения проблемы. Как скоро выйдет апдейт, не сообщается.

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Напомним, что POCO F3 GT обладает 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128/256 Гб, аккумуляторной батареей на 5065 мАч и быстрой 67-ваттной зарядкой. Смартфон оснастили системой жидкостного охлаждения, дактилоскопическим датчиком на торце, 16 Мп селфи-модулем и тройной тыльной камерой 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina