Игровая консоль и Snapdragon 8 Gen1 станут сегодняшними дебютантами от Qualcomm

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Компания Qualcomm — один из крупнейших поставщиков мобильных чипов, которая ежегодно устраивает конференцию Tech Summit для партнеров и журналистов. Сегодня поздно ночью она стартует в очередной раз, где чипмейкер поделится своим видением технологий в недалеком будущем и, конечно же, представит новое поколение топовой платформы для флагманов.

Незадолго до старта саммита в сеть слили слайды презентации, касающиеся продуктов компании 2022 года. Среди них — чип Snapdragon G3x, созданный специально для портативной игровой консоли. Сам процессор ляжет в основу комплекта разработчика, который был создан совместно с Razer.

Он предлагает 120-герцовый HDR OLED-дисплей и емкий аккумулятор на 6000 мАч. Судя по слайдам гаджет будет рекламироваться как устройство для потоковой передачи игр с поддержкой Xbox Game Cloud, потоковой передачи с локальной консоли или даже с ПК.

Что касается Snapdragon 8 Gen1, то, судя по слайдам, производитель заявляет о приросте производительности на 20% и улучшении энергоэффективности на 30%. Произведен чип по нормам 4-нанометровой технологии. Платформа получила обновленную графическую подсистему Adreno, мощность которой увеличена на 30%, а прирост энергоэффективности составил 25%. Особо отмечается увеличение скорости на 60 % в игровых приложениях с поддержкой API Vulkan.

Источник: videocardz