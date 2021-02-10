Игровые возможности Android 12 прокачали

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Благодаря Android 12 запуск игр будет происходить шустрее и появится быстрый доступ к ряду функций

Google в Android 12 прокачала игровые возможности. В частности, было решено сократить время ожидания начала игрового процесса до минимума. Android 12 предложит функцию «играть при загрузке», позволяющую запустить игру еще до того, как она полностью окажется на гаджете.

Google утверждает, что нововведение позволит открывать игры за «секунды». Тесты продемонстрировали, что запуск игр происходит вдвое быстрее, а начать игровой процесс можно тогда, когда приложение загружено всего на 18%.

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Появилась в Android 12 панель Game dashboard с опциями, которые могут прийтись кстати во время игры. Вверху дисплея располагается несколько кнопок, где каждая из них отвечает за создание скриншота, активации режима «Не беспокоить», записи экрана и статистика частоты кадров. При желании можно также начать в YouTube трансляцию геймплея. Ожидается, что новая фишка появится на ряде устройств в конце нынешнего года.

Представила Google и инструменты Android Game Developer Kit для создания и оптимизации игр на Android. Если есть желание узнать, как используются память, GPU и CPU, а также прочие ресурсы, тогда пригодится функция «Reach and devices».

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Источники: 9to5Google, androidauthority