Infinix присоединилась к гонке: 260 Вт по проволоке и 110 Вт – без

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Infinix презентовала свои сверхбыстрые технологии зарядки

Компания Infinix решила не упускать возможность засветиться в новостных лентах и присоединилась к гонке мощности быстрой зарядки в смартфоне. Правда, они затизерили не один, а сразу два рекорда, чем смогли отличиться от конкурентов. Это презентация прототипов а не коммерческих устройств, как и 300 Вт от Xiaomi и поэтому формально рекорд GT Neo 5 остается не побитым.

Первую технологию назвали FastCharge. Она проволочная и может похвастаться мощностью зарядки в 260 Вт. Такой блок питания способен заряжать устройство с аккумулятором на 4400 мАч на 25% за 1 минуту. С 0 до 100% время зарядки составит всего 7.5 минут.

В архитектуре зарядки используется интеллектуальная схема с 4 потоками заряда, самостоятельно определяющая требования к мощности и распределяющая нагрузка между внутренними элементами зарядного устройства. По словам производителя, батарея сохраняет более 90% своей емкости после 1000 циклов подзарядки.



Но гораздо интереснее смотрится вторая новинка дня от Infinix: 110-Вт – беспроводная зарядка. Правда, для ее реализации в смартфон придется установить сразу две медные катушки, которые имеют меньше витков, чем традиционные конструкции для уменьшения потерь энергии, и специальную зарядную док-станцию со встроенным кулером.

Учитывая то, как греются смартфоны при гораздо менее мощной беспроводной зарядке, трудно себе представить, что будет при передаче 110 Вт по воздуху. По замерам производителя полная зарядка батареи занимает 16 минут. Каких-либо сроков по коммерческому запуску технологией Infinix пока не дает.

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Источник: twitter