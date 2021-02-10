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Infinix представила технологию для дизайна геймерских смартфонов и выпустила эксклюзивную версию Note 30 VIP

17.09.2023 52 0

идея для xiaomi и realme

 

Китайский производитель смартфонов Infinix анонсировал новую технологию под названием 3D Lighting Leather, позволяющую интегрировать цветные светодиоды в заднюю кожаную панель смартфона.

 

Infinix представила технологию для дизайна геймерских смартфонов и выпустила эксклюзивную версию Note 30 VIP – фото 1

 

По данным компании, технология 3D Lighting Leather имеет четырехслойную структуру. Нижний слой – световодная пленка со светонепроницаемым покрытием, усиливающая светопередачу. Второй слой – прозрачное стекловолокно, сквозь которое просвечиваются светодиоды. Верхний слой – полупрозрачная кожаная панель из термопластического полиуретана.

 

3D Lighting Leather позволит создавать динамические световые эффекты и оповещения для различных приложений. Технология также синхронизируется со звуковыми эффектами смартфона.

 

Infinix представила технологию для дизайна геймерских смартфонов и выпустила эксклюзивную версию Note 30 VIP – фото 2

 

Технология 3D Lighting Leather дебютирует на эксклюзивной модели Infinix Note 30 VIP special edition в конце этого месяца.

 

Технология вполне интересна и заслуживает право на существование, как и сам смартфон, потому что имеет крутые фишки за этот прайс. Смартфон оснащен процессором Dimensity 8050 (ребрендинг D1200, который был в OnePlus Nord 2), камерой на 108 мп от Realme 10 Pro Plus (Samsung HM6), беспроводной зарядкой на 50 вт и проводной на 68. Цена за такую.

 

Источник - GSMArena

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 17.09.2023
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Infinix представила технологию для дизайна геймерских смартфонов и выпустила эксклюзивную версию Note 30 VIP