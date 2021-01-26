Инициатива от MediaTek. Производитель готовит новые бюджетные чипы Dimensity 700 и Dimensity 800

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Грядет обновление бюджетных чипов Dimensity от MediaTek

С применением чипов MediaTek в среднем и бюджетном сегменте уже давно все хорошо. Однако тайванский чипмейкер не почивает на лаврах, а поступательно идет дальше. Стало известно, что уже во втором полугодии 2021 года нас ждет обновление продуктов линейки Dimensity 700 и Dimensity 800.

Весьма неожиданным и интересным мы находим инсайдерские сообщения о том, что новые чипы будут существенно переработаны.

Как сообщается, в обновленных продуктах этих серий, на смену 7-нм процессорам придут 10/12-нм чипы. Такой «манёвр» объясняют новой ориентацией линейки. В будущем Dimensity 700 и Dimensity 800 будут ориентированы на смартфоны бюджетного сегмента.

Главные же цели новых процессоров стандартны – эффективное энергосбережение при средней производительности, наличие 5G и привлекательная цена. Таким образом MediaTek, возможно, готовит свежее решение в ответ на недавнюю новинку от Qualcomm (Snapdragon 480).

Интересно узнать, насколько эти изменения (если окажутся правдой) повлияют на маркировки других линеек в семействе Dimensity. Время покажет.

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Источник : mydrivers.com