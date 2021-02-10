Инновации на подходе: тизер Honor Magic V

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Компания дразнит скорым анонсом складного смартфона

В этом году Honor официально подтвердила о своем желании влиться в когорту тех, кто научился гнуть смартфоны. Было заявлено, что компания выпустит складной мобильник, который станет частью семейства Magic, где выходят инновационные и экспериментальные модели компании. Когда состоится презентация, информации нет, но зато точно известно, какое имя выбрано для новинки и исполнение.

Итак, именоваться складной смартфон будет Honor Magic V и своим исполнением он будет походить на Galaxy Z Fold, Xiaomi Mi Mix Fold и Oppo Find N. Никаких подробностей о технических характеристиках не приводится. Компания ограничилась лишь обещанием, что появится новинка уже скоро. Насколько скоро, скорее всего, узнаем в ближайшие несколько дней, ведь промо-кампания уже началась.

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Ходят слухи, что Honor Magic V станет первым складным смартфоном с новой топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, предложит гибкую матрицу диагональю 8 дюймов и 6,5-дюймовый экран на внешней стороне. Производителем гибкого дисплея является компания BOE и для защиты предложат ультратонкое стекло (UTG).

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Источник: mydrivers