Инсайд. Oppo и Vivo на шаг ближе к гибким смартфонам

258

Согласно утечке Oppo и Vivo заключили контракт на поставку гибких экранов с Samsung

К хорошему быстро привыкаешь. Вот и мы привыкли к недавней «технологии будущего» - гибким и складным смартфонам. Теперь нас с вами не удивишь (разве что ценой).

В сети прошла информация о том, что китайские производители Oppo и Vivo подписали соглашение о поставке гибких экранов для своих смартфонов. Ничего нового, дисплеи Samsung и так слишком часто встречаются в современных смартфонах.

Для нас эта новость интересна другим. Если это всё правда, то уже в скором будущем нас ожидает более плотная конкуренция и в этом сегменте смартфонов. Приход китайских производителей в этот сегмент - дело времени. Понятно, что дорогая технология дёшево стоить не может. Но, без давления конкурентов, текущие производители гибких флагманов могут быть менее заинтересованы идти навстречу покупателям.

Напомним, что прототипы подобных смартфонов Oppo уже показывала.

Ждем первых утечек и анонсов серийных гибких смартфонов от китайцев.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник : news.mydrivers.com