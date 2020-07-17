Instagram копирует Вконтакте? В начале августа соцсеть представит свою версию TikTok

669

Как вы можете знать, Дональд Трамп, нынешний президент США, не очень-то жалует что-либо, произведенное или придуманное за границами своей страны. Из-за его нелюбви к импортным технологиям уже долгое время страдает Huawei. С недавних пор к списку «врагов» добавилась китайская компания ByteDance, владеющая многими брендами, в числе которых ненавистный «бумерами» TikTok.

Правительство США считает, что компания через свое приложение прослушивает смартфоны граждан Америки. Уже совсем скоро, по слухам, приложение должны будут полностью запретить. Под эту новость подоспели Instagram. Американская соцсеть собирается выкатить свою версию TikTok под названием Reels. До выхода на американский рынок приложение тестировалось в таких странах, как Бразилия, Франция, Германия и Индия.





Пресс-секретарь Facebook, беседующий с журналистом издания TechCrunch, подтвердил ранее опубликованную новость NBC о предстоящем запуске Reels, рассказав, что ориентированное на молодую публику приложение дойдет до американских пользователей где-то в начале августа. NBC, в свою очередь, заявили, что Reels появятся на рынках «более 50 стран». В этой ситуации для наших стран забавно то, что российская соцсеть Вконтакте не так давно тоже решила добавить в свое приложение раздел с короткими видео. Ничего не напоминает?





Reels – очень похожее на TikTok приложение. В нем ставится акцент на короткие видео с музыкой, но все же между ними есть принципиальное различие. В своем текущем виде Reels ограничены 15-секундными клипами (по сравнению с минутными в TikTok).

﻿



Instagram как будто чувствовали, когда нужно действовать. Запрет TikTok точно заставит более 30 миллионов американских пользователей китайской соцсети искать альтернативу – Reels вполне себе может стать заменой.﻿





Похожие новости:

Instagram обяжет просить разрешения на использование изображений для других платформ

﻿Facebook приобрел сервис GIPHY за 400 миллионов долларов. Ждем больше гифок в Instagram!﻿

Источник: TechCrunch