iPad Pro 2021 исключен из битвы за экологию

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Оказалось, что в случае с iPad Pro производство зарядок безвредно

Вчера состоялась первая в этом году презентация Apple, и она прошла, как всегда, под девизом «выбор продуктов Apple — выбор лучшего». И надо отдать должное концерну из Купертино — они продвигают свои «ценности» успешно, армия адептов многомиллионная. Но что интересно, в этот раз тему про экологию и уменьшение углеродного слоя как-то не особо выпячивали. Словно с момента выхода IPhone 12 природа основательно оздоровилась и уже не нуждается в заботе.

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Откуда такой вывод? А все дело в том, что Apple оказалась избирательной в своей защите окружающей среды. Прикрываясь заботой об экологии, она изъяла из комплекта поставки смартфонов серии iPhone 12 зарядный адаптер, но в случае с новым iPad Pro (2021) она делать этого не стала. В комплект с обеими версиями планшета зарядный блок мощностью 20 Вт она положила.

Видимо, компания посчитала что iPad Pro нового поколения явно не для всех, цена кусается для многих и в массы новинки не особо пойдут. Поэтому особого вреда экологии они не принесут тем, что включат зарядный блок в комплект поставки. А, возможно, все дело в том, что «яблочные» планшеты не так распространены как iPhone, поэтому завалявшихся блоков питания у пользователей не особо много.

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Любопытно то, что в случае с iPad Pro компания отошла от еще одного принципа — она озвучила объем оперативной памяти. Как известно, Apple предпочитает не указывать объем оперативки устройств ни на презентации, ни на своем сайте. Но с iPad Pro она сделала исключение и все для того, чтобы подчеркнуть масштабность своего творения. Шутка ли, 16 Гб оперативной памяти в версиях с 1 ТБ и 2 ТБ постоянной памяти. Есть варианты и попроще: 8 Гб оперативной памяти для модификаций с 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб.

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Источник: apple