iPad выигрывает борьбу за рынок планшетов
Расстановка сил на рынке планшетов по итогам первого квартала 2022 года
Не так давно аналитики подвели итоги первого квартала нынешнего года на рынке смартфонов. Они оказались неутешительными и разочаровывающими для большинства компаний за исключением Apple? А как обстоят дела на рынке планшетов? И тут эксперты констатировали падение продаж. Но все же есть компании, чьи «таблетки» охотно покупали.
Лидером по итогам первого квартала нынешнего года стала Apple, контролирующая почти треть рынка — 31,5%. В количественном выражении это 12,1 млн поставленных планшетов и это на 4,6% меньше, чем годом ранее. На втором месте оказалась Samsung с результатом 21,1% против 19,6% в сравнении с первым кварталом прошлого года. Поставки планшетов компании выросли на 3,5% в годовом исчислении.
Замкнула тройку лидеров Amazon, чьи поставки в первом квартале нынешнего года составили 3,7 млн единиц и это позволило ей занять 9,6% доли рынка. Четвертое место за Lenovo, чья доля оценивается в 7,8% и количество отгруженных планшетов составило 3 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение на 25,9%. Просели поставки планшетных ПК и у Huawei, потерявшей всего 1% за год. По итогам первого квартала 2022 года доля компании составила 5,8% против 6,8% годом ранее.
Аналитики дают позитивный прогноз на нынешний год, предрекая рост поставок планшетов. В числе причин для увеличения отгрузок они называют выпуск новых устройств такими компаниями как Oppo, Vivo, Xiaomi и Realme.
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Источник: phonearena
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