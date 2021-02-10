iPad выигрывает борьбу за рынок планшетов

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Расстановка сил на рынке планшетов по итогам первого квартала 2022 года

Не так давно аналитики подвели итоги первого квартала нынешнего года на рынке смартфонов. Они оказались неутешительными и разочаровывающими для большинства компаний за исключением Apple? А как обстоят дела на рынке планшетов? И тут эксперты констатировали падение продаж. Но все же есть компании, чьи «таблетки» охотно покупали.

Лидером по итогам первого квартала нынешнего года стала Apple, контролирующая почти треть рынка — 31,5%. В количественном выражении это 12,1 млн поставленных планшетов и это на 4,6% меньше, чем годом ранее. На втором месте оказалась Samsung с результатом 21,1% против 19,6% в сравнении с первым кварталом прошлого года. Поставки планшетов компании выросли на 3,5% в годовом исчислении.

Замкнула тройку лидеров Amazon, чьи поставки в первом квартале нынешнего года составили 3,7 млн единиц и это позволило ей занять 9,6% доли рынка. Четвертое место за Lenovo, чья доля оценивается в 7,8% и количество отгруженных планшетов составило 3 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение на 25,9%. Просели поставки планшетных ПК и у Huawei, потерявшей всего 1% за год. По итогам первого квартала 2022 года доля компании составила 5,8% против 6,8% годом ранее.

Аналитики дают позитивный прогноз на нынешний год, предрекая рост поставок планшетов. В числе причин для увеличения отгрузок они называют выпуск новых устройств такими компаниями как Oppo, Vivo, Xiaomi и Realme.

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Источник: phonearena