iPhone 12 mini досрочно отправили на покой

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Из-за низких продаж выпуск компактного флагмана серии iPhone 12 прекращен

iPhone 12 mini плохо продавался. В первые месяцы продаж на долю этой модели приходилось около 5% от всех реализованных устройств. В марте доля iPhone 12 mini и вовсе упала еще ниже. Слабые продажи Apple не прощает, если аппарат не пользуется высоким спросом, его снимают с производства. С iPhone 12 mini произошло именно это.

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Пришло сообщение, что Apple прекратила производство этой модели во втором квартале нынешнего года. Количество тех, кто предпочитает маленькие смартфоны оказалось меньше, чем хотелось бы компании, а выпускать устройства, которые пользуются невысоким спросом, статус Apple не позволяет. Сейчас стоит задача расчистить складские запасы и сбыть все произведенные iPhone 12 mini.

Любопытно, что при этом поговаривают, что Apple все же представит осенью iPhone 13 mini. Аномально низкие как для компании продажи модели не станут препятствием для выпуска преемника. Но как она намерена завоевывать и увеличивать лобби «минималистов», остается только гадать. Одно из направлений, в котором инженерам компании придется хорошо поработать — автономность iPhone 13 mini. Ведь предшественник не мог предложить приличное время работы и это стало одной из причин, почему потребитель не поверил в него.

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Источник: phonearena