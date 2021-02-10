iPhone 14 будут делать из титана

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В iPhone 2022 года выпуска появится титановая рама

iPhone 14 изменят внешность. Об этом пишут инсайдеры и это неизбежно. Откровенно, Apple уже давно стоило это сделать несмотря на то, что адепты компании продолжают прощать ей использование старого дизайна. Обновленному экстерьеру нужны и новые материалы.

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Издание Macrumors со ссылкой на отчет инвесторов JP Morgan Chase сообщило, что в iPhone 2022 года компания будет использовать титановый сплав для изготовления рам. Производить их для Apple будет эксклюзивно Foxconn.

Если эта информация верна, то титановый сплав впервые найдет свое применение в iPhone. В настоящее время компания использует этот материал в ряде моделей Apple Watch Series 6, а также из него сделана карта Apple Card. Тогда как для iPhone она предпочитает делать рамы из нержавеющей стали или алюминия.

По сравнению с нержавеющей сталью титан имеет относительно высокую твердость, что делает его более устойчивым к царапинам, а его жесткость позволяет ему выдерживать серьезные нагрузки на изгиб. Он прочен, как сталь, но на 45% легче его и вдвое прочнее алюминия, но при этом всего на 60% тяжелее. Он также более устойчив к коррозии по сравнению со многими другими сплавами.

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Вместе с тем, титан достаточно маркий и на нем хорошо видны жирные отпечатки пальцев. Apple знает об этом и в ее активе уже есть патенты на тонкие оксидные покрытия, которые должны свести на нет маркость титана.

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Источник: macrumos