iPhone 15 Pro Max станет самой продаваемой моделью в этом году: он займет 35-40% поставок новых iPhone

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iPhone 15 Pro Max снова будет в топах продаж

iPhone 15 вот-вот будет выпущена, и о телефоне ходит много слухов. Ожидается, что они будут выпущены на второй неделе сентября, а через неделю их можно будет приобрести. Сейчас, по словам аналитика Мин-Чи Куо, ожидается, что iPhone 15 Pro Max станет самой продаваемой моделью в линейке, даже несмотря на то, что она будет дороже. Это и логично, ведь по статистике и предыдущие модели Pro Max продавались лучше всего.

Куо прогнозирует, что iPhone 15 Pro Max будет составлять от 35 до 40 процентов всех поставок iPhone 15. Это на 10-20 процентов больше, чем у iPhone 14 Pro Max, который был самым популярным iPhone во второй половине 2023 года, согласно статистике глобальных поставок смартфонов Omdia за первое полугодие 2023 года.

Ожидается, что одной из главных причин популярности iPhone 15 Pro Max станет его камера с перископическим объективом, обеспечивающая 5-6-кратное оптическое увеличение по сравнению с 3-кратным оптическим зумом в текущих моделях. Камера с перископическим объективом в этом году будет эксклюзивна для модели Pro Max, но ожидается, что в следующем году она будет доступна для меньшего iPhone 16 Pro.

Однако перископ объектива стоит в 3-4 раза дороже традиционного высококлассного объектива, поэтому, по слухам, Apple повысит цену на модели iPhone 15 Pro по меньшей мере на 100 долларов.

Ходили слухи, что iPhone 15 Pro Max будет отложен из-за наличия перископической линзы. Однако, по словам Куо, массовые поставки модели начались на этой неделе, поэтому она, вероятно, будет выпущена вместе с остальной новой линейкой, хотя могут быть некоторые ранние ограничения по поставкам.

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Источник: gizmochina