iPhone 15 Pro первые подробные рендеры "нового" дизайна

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Новый дизайн: еще большая камера и скругленные углы

Ресурс 9to5mac опубликовал CAD-рендер iPhone 15 Pro. Они уточнили, что это ранние рендеры, поэтому ряд деталей может отличаться от конечного варианта, но общая концепция та же, что и у предшественника: дисплей с Dynamic Island, три камеры с LiDAR, плоские грани. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях.

Авторы предлагают обратить внимание на скошенный край стекла и матовой рамы, на толщину рамок вокруг OLED-панели значительно меньше чем у 14 Pro, увеличенное выступление тройной камеры, а также кнопок (среди инсайдеров есть версия, что произойдет редизайн в сторону сенсорного варианта на замену физическому). И вишенкой на торте является разъем USB-C, которого мы так долго ждали. Подтверждением последнего также стало живое фото, на котором, как утверждает автор, изображена нижняя грань будущего флагмана.

В итоге хочу сказать что подобные изменения, скорее всего, пойдут в пользу эргономики аппарата за счет закруглений корпуса, но тенденция к еще большему выпиранию камеры немного пугает. Страшно представить, каким должен быть чехол, чтобы защитить такую камеру от повреждений. А как вам новый дизайн Iphone? Пишите мнения в комментариях.

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Источник: 9to5mac