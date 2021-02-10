iPhone 15 Pro/ Pro Max удивят новыми ценами

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Теперь быть первым парнем в деревне будет стоить на $200 дороже

Тенденция повышения цен на смартфоны, особенно в Европе, в этом году значительно усилилась. Многие анонсы поражали нас цифрами официальных цен на новые флагманские устройства. Apple довольно долго держала цены на свои смартфоны на старом уровне, но в этом году нас ждет неприятное изменение в ценообразовании яблочных устройств.

По словам Тима Лонга, аналитика британского банка Barclays, смартфоны iPhone 15 Pro/Max будут дороже, чем iPhone 14 Pro/Max. Лонг сказал, что эта информация получена от компаний по цепочке поставок в Азии.

Итак, iPhone 15 Pro будет на 100 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro, а iPhone 15 Pro Max будет на 100-200 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro Max. Однако он отмечает, что цены на более молодые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся без изменений.

Похоже, компания решила еще больше развести линейки между собой для того, чтобы приставка «про» несла с собой более значительные изменения. Напомним, что версия 15 Pro Max должна получить первый в истории компании перископический модуль. Также "прошки" получат новые процессоры изготовленные по самому современному 3-нм техпроцессу TSMC.

Да и основной фишкой всех новых iPhone станет долгожданный переход на разъем Type-c. До анонса новинок осталось чуть больше месяца, так что ждать осталось совсем недолго, и скоро мы точно узнаем, были ли все истоки правдивы.

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Источник: macrumors