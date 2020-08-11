iQOO 5 получит «гоночную» версию

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В следующий понедельник состоится премьера iQOO 5, который должен стать очередным флагманским устройством компании. Поговаривают, что вместе с ним дебютирует и прокаченная Pro-версия, а также компания выпустит люксовую модель в партнерстве с командой BMW M Motorsport. К последней из названых моделей нужно будет относиться не только как к аппарату с эксклюзивным дизайном, но и как к устройству, где техническая составляющая должна быть на максимальном уровне.

Люксовая модель должна именоваться iQOO 5 BMW Special Edition. Она точно получит символику автомобильной компании на корпусе, а прошивка предложит оригинальные темы оформления. Чем еще эта модель будет отличаться от своих собратьев, не сообщается.

По предварительной информации iQOO 5 будет построен на базе Snapdragon 865, предложит минимум 8 Гб оперативки LPDDR5, флеш-память UFS 3.1 вместимостью не менее 128 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч и быструю 120-ваттную зарядку, способную за 15 минут полностью восполнить ресурс батарейки. Новинка будет щеголять AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и мощными стереодинамиками.

Источник: suara