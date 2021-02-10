iQOO Neo 5: характеристики, время выхода и цена

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Субфлагман iQOO Neo 5 получит Snapdragon 870 и ценник от $464

В январе «дочка» Vivo отметилась анонсом iQOO 7, который стал вторым смартфоном на рынке с флагманским чипом Snapdragon 888. Аппарат уже успел побывать у нас на обзоре, и он оказался годным устройством. Если по каким-то причинам пропустили наш обзор, обязательно посмотрите. Теперь же компания готовит к анонсу iQOO Neo 5, который получит субфлагманскую платформу от Qualcomm.

Сегодня пришло сообщение, что iQOO Neo 5 появится в продаже в марте нынешнего года. Это будет смартфон на базе чипа Snapdragon 870 с аккумулятором емкостью 4400 мАч с быстрой проводной зарядкой на 88 Вт и беспроводной мощностью 66 Вт. В числе фишек iQOO Neo 5 называют Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.

Смартфону приписывают фронталку на 16-мегапикселей (Sony IMX471) и систему из трех датчиков изображения на тыльной стороне 48 Мп (Sony IMX598) + 13 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (датчик глубины или сенсор для макросъемки). Оперативки предложат до 12 Гб и флеш-накопитель емкостью до 256 Гб.

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В качестве программного обеспечения выступит операционная система Android 11. В арсенале смартфона будет алюминиевая рамка, линейный движок и двойные стереодинамики. Ожидается, что ценник на iQOO Neo 5 будет в районе $464-572. Младшая версия с 8/128 Гб может стоить $464, вариант с 8/256 Гб — $511, с 12/128 Гб памяти — $526 и за версию с 12/256 Гб могут запросить $573.

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Источник: weibo