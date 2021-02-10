iQOO U5x будет бюджеткой с портом microUSB

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Бюджетный аппарат для широких масс

В конце прошлого года состоялась премьера доступного iQOO U5, который предложил чип Snapdragon 695, операционную систему Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean и 50-мегапиксельную камеру. А теперь компания вознамерилась выпустить упрощенную версию этого аппарата с названием iQOO U5x.

По данным сетевых источников, iQOO U5x предложит дисплей диагональю 6,81 дюйма разрешением HD+ (1600х720 точек) с частотой обновления 60 Гц, однокристальную систему Snapdragon 680, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной UFS 2.2.

Смартфон предложит слот для карт microSD до 1 ТБ, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с 10-ваттной зарядкой и порт microUSB. Весить iQOO U5x должен 180 грамм и толщина корпуса составит 8,3 мм. На выбор предложат черный и синий цвета, а на боковой грани установят сканер отпечатков пальцев. Когда компания планирует представить iQOO U5x и сколько за него могут запросить, информации нет.

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Источник: gsmarena