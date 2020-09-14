iQOO Z1 5G, смарт-часы TicWatch C2 и наушники Hoco доступны по сниженной цене

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iQOO Z1 5G, смарт-часы TicWatch C2 и наушники Hoco предлагают со скидками

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Vivo IQOO Z1 5G





Характеристики: Dimensity 1000+, Dual SIM, 6.57" (2408x1080) 144Hz, Android 10, 4500 мАч, NFC. 6/128 Гб

Цена: $301,86 - https://lite.bz/SbhUu

Промокод "2CFF09EOCFQM"

Смарт-часы TicWatch C2





Характеристики: WearOS, 1.3" AMOLED, 400 мАч, IP68, NFC, 512 МБ/4 Гб

Цена: $122,99 - https://lite.al/Dk5HV

Скидка продавца $5.0 + промокод "TICWATCH10"

Беспроводные наушники HOCO





Характеристики: S11, Bluetooth 5.0, аккум. наушника 35 мАч, аккум. кейса 400 мАч

Особенность модели: зарядный кейс с цифровым светодиодным дисплеем

Цена: $28,91 - https://lite.al/l5bPf

Скидка продавца $2 + спецкупоны $4 - https://lite.bz/_Pb4d