Исследователи хотят быстро и дешево заряжать аккумуляторы

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Ученые готовят решение, позволяющее «дозаправлять» даже бюджетники

Согласно отчету Independent, группа исследователей из Кембриджского университета в шаге от создания системы зарядки аккумуляторов, которая позволит полностью зарядить АКБ смартфонов в течение 5 минут. Компания потратила немало времени, чтобы исследовать поведений литий-ионных аккумуляторов при разрядке и зарядке. Все для того, чтобы предложить действенный механизм Cambridge для сверхбыстрой зарядки батарей.

В наши дни ультрабыстрой зарядкой уже никого не удивишь. Ее скорость довели уже до 200 Вт и анонсировала эту технологию компания Xiaomi. Но фишкой Cambridge станет то, что стоит она немного, позволяет избегать перегрева батарейки и увеличивает срок ее жизни. За счет чего удалось добиться удешевления технологии, не сообщается. Как и нет подробностей о механизме ее работы. Даже если технологию представят завтра, остается неизвестным, сколько компании понадобится для того, что выпустить первые устройства с ее поддержкой.

Поиск оптимального решения, позволяющего заряжать аккумуляторы за считанные минуты продолжится. Производители будут экспериментировать и искать оптимальные способы быстро и безопасно заряжать батареи. Так, недавно Xiaomi запатентовала технологию, позволяющую восполнять ресурс аккумуляторов с использованием звуковых волн. Но это только идея, до реализации которой в жизнь должно пройти немало времени, чтобы технология стала зрелой.

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Источник: gizmochina