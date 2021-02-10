Из-за шпионского скандала президент Франции сменил смартфон

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За Эммануэлем Макроном и другими политиками могли устроить слежку с использованием шпионского ПО для смартфона

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил номер телефона и сам смартфон. Сделал это он после того, как целый ряд мировых СМИ опубликовали расследование, где сообщили о том, что спецслужбы Марокко могли устроить за ним и рядом министров французского правительства слежку. Шпионить могли при помощи израильской программы Pegasus.

Так, издание Le Monde сообщило о том, что, начиная с 2019 года марокканские спецслужбы использовали израильское ПО для взлома устройств политиков и президента Франции Эммануэля Макрона. Со своей стороны, марокканские власти отрицают использование Pegasus от компании NSO Group. Разработчики же программного обеспечения заявляют, что продают его исключительно правительственным ведомствам для борьбы с преступностью и терроризмом.

Специалисты говорят о том, что Pegasus одна из лучших программ для шпионажа. Она способна обходить шифрование мессенджеров и вести слежку в реальном времени. Утилита копирует фото и видео, записывает звонки, собирает информацию о принятых и исходящих сообщениях. Программа получает доступ к камере и микрофону, а также отслеживает местонахождение смартфона.

По результатам журналистского расследования, прокуратура Франции решила провести свое расследование. Предполагается, что под прицелом злоумышленников могли оказаться политики в разных странах мира и количество таких жертв может насчитываться 50 тысяч. Столько контактов было в смартфоне Эммануэля Макрона и все они могли стать мишенью Pegasus.

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Источник: reuters