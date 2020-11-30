Известный инсайдер слил все цвета Samsung Galaxy S21

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Мы все ближе подходим к выходу нового поколения флагманских устройств от Samsung, и вот уже в Сети имеются рендеры всех расцветок Samsung Galaxy S21.

Кажется, про Samsung Galaxy S21 мы знаем уже все, однако практически каждый день появляется новая порция свежей информации. Так, инсайдер с ником Ice Universe опубликовал изображения, показывающие предстоящий Galaxy S21 во всех цветовых вариантах. И, судя по этим рендерам, рамка флагманского устройства буде сделана из непривычного материала.

Samsung, по слухам, разработал новый вид рамы. Уже по достаточно старым рендерам S21 и S21+ мы могли понять, что блок камер на смартфонах как бы сливается с корпусом, из-за чего 3 больших «глазка» камер смотрятся вровень с остальной частью устройства, а не выпирают, как это было в S20.

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Изображения, предоставленные Ice Universe, демонстрируют устройство во всех цветовых вариантах, предсказанных для него ранее: белый, серый, фиолетовый и розовый.

В предыдущих утечках высказывалось предположение, что некоторые из расцветок могут иметь рамку под цвет меди, и действительно – белый вариант имеет медный «ободок». Также должен выйти и черный вариант смартфона, но на данный момент, по неизвестной причине, он фигурирует как эксклюзивная расцветка.

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Самая «дикая» часть S21 заключается в материале задней панели. По многим утечкам, задник устройства будет сделан из пластика. Если это случится, то S21 должен стать первым флагманом компании (со времен Galaxy S6) с настолько непривычно непремиальными материалами корпуса.

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Источник: Gizchina



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