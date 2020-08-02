К OnePlus Nord примкнут еще два среднеценовых смартфона

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В последнее время ценовая политика OnePlus вызывала немало критики. Словно одумавшись и вспомнив, что нужно предлагать аппараты на разный бюджет, компания выпустила OnePlus Nord. Эта модель должна стать родоначальником нового семейства среднего уровня устройств. Звучало предположение, что до конца года на рынок выведут еще один аппарат линейки Nord с чипом Snapdragon 690.

Что известно

Но последняя инсайдерская информация указывает на то, что OnePlus готовит не одно, а два среднеценовых устройства. Кодовые имена новинок Billie 1 и Billie 2. С какими коммерческими названиями они появятся на рынке, неизвестно. Так же нет понимания, какую начинку они получат. Но это не мешает энтузиастам уже создать концепты новинок и дать им имя Aurora.

Предполагается, что в плане внешнего вида здесь будет прослеживаться преемственность с дизайном OnePlus Nord, но фронталка будет одиночная и на тыльной стороне установят три или два объектива. А уменьшение количества объективов может быть продиктовано желанием снизить конечную стоимость.

На данный момент нет никаких подробностей, когда стоит ждать анонс новинок и сколько в итоге могут запросить за них. Нам остается лишь наблюдать за развитием событий и поближе познакомиться с OnePlus Nord. По результатам теста предстоит определиться, действительно ли компании удалось выпустить правильный смартфон, отказавшись от максимализма в характеристиках.

Источник: phonearena

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