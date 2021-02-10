187

На телефонах Xiaomi иногда возникают неприятные ошибки, которые влияют на работоспособность устройства. Сбои нужно оперативно устранить, чтобы продолжить нормально пользоваться смартфоном. В сегодняшней статье узнаем, как избавиться от ошибки «Поиск устройства неожиданно закрыт» на смартфоне Xiaomi.

﻿

Как проявляется ошибка

Уведомление «Поиск устройства неожиданно закрыт» высвечивается на рабочем столе, а через несколько минут телефон входит в циклическую перезагрузку, то есть начинает постоянно перезагружаться. Из-за этого использование смартфона становится проблематичным.

﻿

Просто отключить или закрыть уведомление нельзя — такая возможность не предусмотрена. Неполадка успешно устраняется только после проведения определенных действий с мобильным устройством. Подробные инструкции вы найдете чуть ниже.

Почему возникает сбой «Поиск устройства закрыт»

Данная ошибка может появляться из-за большого количества причин. Но чаще всего ее вызывает обновление OTA или неправильно выставленный регион. Рассмотрим подробнее первую причину: на смартфоны Сяоми часто прилетают обновления «по воздуху», после установки которых девайс начинает некорректно функционировать. Особенно это касается моделей из серии AndroidOne, работающих под управлением чистого Андроида. Эти смартфоны плохо оптимизированы, и, чтобы избежать серьезных проблем с программным обеспечением, рекомендуется устанавливать только выборочные сборки, которые были тщательно проверены разработчиками. Также на тематических форумах всегда можно ознакомиться с мнением других пользователей по поводу конкретного обновления.

Вторая причина заключается в смене региона. На телефонах Xiaomi предусмотрена возможность вручную изменять регион, но иногда это чревато возникновением ошибки. Нельзя точно сказать, какая страна вызовет сбой: в зоне риска находятся все малоизвестные регионы. Если хотите поменять регион, выбирайте наиболее известные, такие как Китай, Индия, Сингапур, Россия, Непал, Великобритания и США.

Еще ошибка часто появляется из-за использования приложения MiHome. Программа не рассчитана на работу в европейских странах, поэтому начинается конфликт ПО. Если все же хотите пользоваться Ми Хоум, скачивайте модифицированные версии, либо выставляйте одинаковый регион в приложении и на смартфоне (желательно Китай).

К менее распространенным причинам относится:

﻿﻿﻿﻿﻿

Нехватка оперативной памяти. Если операционная система перегружена, увеличивается риск возникновения различных сбоев и ошибок. В профилактических целях нужно регулярно очищать телефон от бесполезных файлов и удалять ненужные приложения.

Поврежденная резервная копия. Неполадка часто возникает, если на устройстве был восстановлен бэкап с ошибкой.

Проблемы с SIM -картой. Номер телефона нужно привязывать к Mi -аккаунту, иначе будет появляться оповещение, что СИМ-карта не активирована.

Устранение проблемы на телефоне Xiaomi

Прежде чем приступать к нижеописанным процедурам, нужно выяснить причину возникновения ошибки. Если узнаете причину, сразу сможете подобрать подходящий способ решения неполадки.

﻿

Метод 1: Хард ресет

Данный вариант оказывается действенным почти во всех случаях. После хард ресета на смартфоне восстанавливаются заводские настройки и удаляется пользовательская информация. То есть, телефон возвращается к первоначальному состоянию, благодаря чему его можно заново настроить.

﻿﻿﻿﻿﻿

Из-за частых перезагрузок пользователь может не успеть зайти в настройки, поэтому hard reset лучше проводить с помощью рекавери. Стоковый программный проект, установленный на смартфоне с завода, вполне подойдет для этой цели.

﻿1.Отключите мобильное устройство и подождите 10-20 секунд, чтобы все процессы прекратились.

2.Удерживайте клавиши питания и увеличения звука, пока не появится меню рекавери.

3.С помощью кнопок регулировки громкости опуститесь до пункта «WipeData». Нажмите кнопку питания, чтобы зайти в раздел.

4.Выберите «Wipe All Data».

5.Дождитесь, пока все материалы будут удалены.

6.Вернитесь в предыдущее меню и перезагрузите операционную систему, нажав «Reboot».

7.Проведите стартовую настройку смартфона и начинайте им пользоваться. С вероятностью 70% ошибка «Поиск устройства неожиданно закрыт» больше не появится на устройстве.

Сброс настроек также возможен через кастомное рекавери. Все действия аналогичные, может только отличаться название некоторых пунктов.

﻿



Метод 2: Удаление некорректной резервной копии

Если ошибка появляется из-за резервной копии Гугл, нужно выйти из аккаунта и создать новый.

﻿﻿1.Откройте «Настройки» — «Аккаунты и синхронизация».





2.Перейдите во вкладку «Google».





3.Внизу нажмите «Еще» — «Удалить аккаунт». Подтвердите действие.





4.Создайте новую учетную запись.

Не успеваете проделать вышеуказанную процедуру из-за постоянных перезагрузок? Тогда поможет только сброс до заводских настроек через рекавери.

﻿



Метод 3: Изменение региона

Чтобы избежать неполадок, рекомендуется ставить свой настоящий регион. Например, Украину или Россию. Если хотите получить доступ к дополнительным функциям, выбирайте Китай или Индию. Но ни в коем случае не экспериментируйте и не выставляйте малоизвестные страны, программное обеспечение которых еще может быть не оптимизировано.

Для смены региона нужно:

﻿

1.Перейти в «Настройки» — «Расширенные настройки».





2.В графе «Регион» выставить необходимую страну. Для удобства можно воспользоваться строкой поиска.





3.Перезагрузить телефон.

Метод 4: Удаление Ми Хоум

Если сбой стал возникать после установки MiHome, значит, виновато именно это приложение. Для начала попробуйте сменить регион и выставить везде Китай. Если не поможет, остается только удалить софт. Зажмите ярлык на главном экране и тапните «Удалить».

﻿

Мы рекомендуем использовать модифицированные версии Ми Хоум, которые можно скачать с форума 4pda. Они полностью переведены на русский язык и могут похвастаться стабильным функционированием.

Метод 5: Привязка SIM-карты

Ваш текущий номер телефона необходимо привязать к Ми-аккаунту, который авторизован на смартфоне. Процедура очень простая:

﻿﻿

1.На компьютере откройте официальный сайт с Mi-аккаунтом.

2.Кликнете по пункту «Телефон для восстановления».





3.Введите свой номер.

4.Подтвердите, что телефон принадлежит вам. Для этого вбейте в специальную графу проверочный код, который придет на смартфон в виде SMS.

Также номер телефона можно напрямую ввести в уведомлении про ошибку, несколько раз нажав по кнопке «Повтор».

﻿



Метод 6: Установка новой прошивки

Если никакие из вышеперечисленных методов не помогли, придется полностью перепрошивать телефон. Это довольно сложная процедура, для осуществления которой нужен разблокированный загрузчик. Лучше всего ставить новую оболочку через Fastboot или кастомное рекавери. На нашем сайте обязательно будут поэтапные инструкции.

﻿

Как избежать появления ошибки

Рассмотрим действия, которые нужно выполнять в целях профилактики, чтобы на телефоне не было сбоев.

﻿﻿

1.Выставляйте только известные регионы. Если вас устраивает стоковый функционал, указывайте свою настоящую страну.

2.Регулярно очищайте телефон от мусора и проверяйте на наличие вирусов.

3.Не перегружайте память. Скачивайте приложения, которыми будете пользоваться ежедневно.

4.Читайте отзывы других пользователей, прежде чем устанавливать новое обновление. В обсуждениях на тематических форумах пользователи всегда делятся своим мнением по поводу свежих сборок.

5.Номер телефона обязательно привязывайте к учетной записи Mi. В качестве запасного варианта также можно указывать адрес электронной почты.

6.Скачивайте модифицированные версии MiHome, которые будут корректно работать за пределами Китая.

7.Создавайте резервные копии с помощью встроенного инструмента. Не используйте для этих целей малоизвестные сторонние приложения. Файл с бэкапом сразу переносите на компьютер.

Мы разобрались, как на Xiaomi исправить ошибку «Поиск устройства неожиданно закрыт». Пишите в комментарии, была ли полезна данная статья.﻿

