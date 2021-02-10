Как изменится камера в OnePlus 10 Pro

180

OnePlus 10 Pro предложит поддержку 5-кратный оптический зум

Камеры с пятикратным оптическим зумом в смартфонах Huawei, Samsung, Vivo и прочих Android-устройствах давно не вызывает удивления. В этой области OnePlus отстала от своих конкурентов, оптический зум ограничен 3,3х в OnePlus 9 Pro. Но в конце туннеля забрезжил свет, компания намерена серьезно усовершенствовать этот параметр.

Читать также: OnePlus Buds Z2: характеристики и изображения ﻿

Пришло сообщение, что в следующем году компания выпустит OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro. Ожидается, что «прошка» может получить перископический модуль с поддержкой 5-кратного оптического зума. Кроме того, компания продолжит сотрудничество с фотобрендом Hasselblad и будет интересно посмотреть, каких высот достигнут компании в деле усовершенствования камер флагманов OnePlus.

Напомним, что в этом году компания отказалась выпускать OnePlus 9T. А вот «десятки» никто не отменял и их премьера может состояться в первом квартале следующего года. Можно строить догадки, что обе модели получат AMOLED-экраны с частотой обновления 120, чипсет Snapdragon 898, минимуму 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч, мощность быстрой зарядки может возрасти до 120 Гц и работать новинки должны на новой унифицированной операционной системы, созданной силами разработчиков Oppo и OnePlus.

Читать также: Вот когда должны представить OnePlus 9RT

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿﻿

Источник: notebookcheck