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Как изменится MIUI 13 и чем копирует iOS 14

27.09.2021 627 0

iOS-виджеты будут задавать тон в MIUI 13

Новая оболочка MIUI 13 от Xiaomi спешит к пользователям, однако не так рьяно, как хотелось бы фанатам. Компания сама подтвердила, что отложила релиз фирменной прошивки до конца года. Связано это с желанием доработать оболочку и свести до минимума риск ошибок и сбоев.

 

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Как изменится MIUI 13 и чем копирует iOS 14 – фото 1﻿

 

Чем MIUI 13 будет удивлять и впечатлять пользователей, достоверно неизвестно. Есть лишь информация, что Xiaomi никак не может избавиться от привычки подражать Apple. В частности, разработчики MIUI 13 подчистую слизали оформление одного из элементов iOS 14. Речь идет о виджетах рабочего стола, которые повторяют те, которые реализовала Apple в своей операционной системе.

 

Как изменится MIUI 13 и чем копирует iOS 14 – фото 2

 

В сеть слили очередную порцию скриншотов, демонстрирующих виджеты а-ля iOS для таких приложений как Baidu, AutoNavi Map, QQ Music, Douyu, WPS Office. Пользователи получат и набор готовых решений для штатных приложений: Заметки, Галерея, Безопасность, Часы и другие. Все виджеты получили поддержку темной темы.

 

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Как изменится MIUI 13 и чем копирует iOS 14 – фото 3﻿

 

Как скоро компания представит MIUI 13, точной информации нет. Можно лишь строить догадки, что анонс состоится в конце года одновременно с выходом Xiaomi 12. Ожидается, что на обновление до новой версии оболочки могут рассчитывать устройства, которым не исполнилось больше двух лет с момента релиза.

 

Как изменится MIUI 13 и чем копирует iOS 14 – фото 4

 

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Источник: toutiao

MIUI 13 Xiaomi iOS 14
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.09.2021

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Как изменится MIUI 13 и чем копирует iOS 14