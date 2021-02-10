Как изменится MIUI 13 и чем копирует iOS 14

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iOS-виджеты будут задавать тон в MIUI 13

Новая оболочка MIUI 13 от Xiaomi спешит к пользователям, однако не так рьяно, как хотелось бы фанатам. Компания сама подтвердила, что отложила релиз фирменной прошивки до конца года. Связано это с желанием доработать оболочку и свести до минимума риск ошибок и сбоев.

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Чем MIUI 13 будет удивлять и впечатлять пользователей, достоверно неизвестно. Есть лишь информация, что Xiaomi никак не может избавиться от привычки подражать Apple. В частности, разработчики MIUI 13 подчистую слизали оформление одного из элементов iOS 14. Речь идет о виджетах рабочего стола, которые повторяют те, которые реализовала Apple в своей операционной системе.

В сеть слили очередную порцию скриншотов, демонстрирующих виджеты а-ля iOS для таких приложений как Baidu, AutoNavi Map, QQ Music, Douyu, WPS Office. Пользователи получат и набор готовых решений для штатных приложений: Заметки, Галерея, Безопасность, Часы и другие. Все виджеты получили поддержку темной темы.

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Как скоро компания представит MIUI 13, точной информации нет. Можно лишь строить догадки, что анонс состоится в конце года одновременно с выходом Xiaomi 12. Ожидается, что на обновление до новой версии оболочки могут рассчитывать устройства, которым не исполнилось больше двух лет с момента релиза.

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Источник: toutiao