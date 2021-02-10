Как у Apple: Google готовит аналог Find My
Google может внедрить приложение для поиска устройств без Интернета
Apple научила фирменные устройства помогать владельцам потерянных или украденных аппаратов находить их. Сделать это позволяет приложение Find My, которое появилось в iOS 13 и с приходом iOS 15 оно стало еще более продвинутым. Теперь iPhone можно отслеживать даже в том случае, если он отключен или настройки сбросили до заводских.
Google тоже задумалась над созданием аналога, который может называться «Find My Device Network». О том, что подобное приложение может появиться в Android сообщили участники сообщества XDA Developers. Ее описание четко указывает на то, что посредством ее смарфтон сможет определять месторасположение вашего устройства и аппаратов других пользователей.
У пользователей Android уже есть приложение Find My Device, доступное в Play Store. Однако оно может обнаруживать только те устройства, которые вошли в учетную запись Google пользователя. С помощью функции «Найти сеть устройства» в идеале можно будет помочь себе и другим найти свои смартфоны, если они не подключены к сети.
На данный момент нет ясности, появится ли эта фича в Android 12 и когда вообще компания планирует внедрить ее. Было бы разумно, если бы Google не ограничивала ее действие только устройствами Pixel. В мире насчитывает 3 млрд Android-устройств, и данная функция вполне может стать весьма популярной.
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Источник: xda developers
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