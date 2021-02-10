Как у Apple: Google готовит аналог Find My

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Google может внедрить приложение для поиска устройств без Интернета

Apple научила фирменные устройства помогать владельцам потерянных или украденных аппаратов находить их. Сделать это позволяет приложение Find My, которое появилось в iOS 13 и с приходом iOS 15 оно стало еще более продвинутым. Теперь iPhone можно отслеживать даже в том случае, если он отключен или настройки сбросили до заводских.

Google тоже задумалась над созданием аналога, который может называться «Find My Device Network». О том, что подобное приложение может появиться в Android сообщили участники сообщества XDA Developers. Ее описание четко указывает на то, что посредством ее смарфтон сможет определять месторасположение вашего устройства и аппаратов других пользователей.

У пользователей Android уже есть приложение Find My Device, доступное в Play Store. Однако оно может обнаруживать только те устройства, которые вошли в учетную запись Google пользователя. С помощью функции «Найти сеть устройства» в идеале можно будет помочь себе и другим найти свои смартфоны, если они не подключены к сети.

На данный момент нет ясности, появится ли эта фича в Android 12 и когда вообще компания планирует внедрить ее. Было бы разумно, если бы Google не ограничивала ее действие только устройствами Pixel. В мире насчитывает 3 млрд Android-устройств, и данная функция вполне может стать весьма популярной.

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Источник: xda developers