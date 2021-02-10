Как удалить ShareMe на Xiaomi Redmi

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Давайте рассмотрим, как удалить ненужный многим ShareMe со смартфонов Xiaomi

Совсем недавно мы рассказали вам об очень полезной программе от Xiaomi под названием ShareMe (ранее известной как Mi Drop). Данный инструмент действительно очень толковый – в отличие от многих аналогов работает он быстрее, при этом не забывая привлекать отсутствием рекламы и сложных настроек. В любом случае настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкцией по работе с данным приложением.

Всё же пользователей продукции Xiaomi несметное количество, и далеко не каждому необходим данный софт на постоянной основе. Проблема состоит в том, что ShareMe встроена в MIUI в качестве «родного» приложения. У многих на этой почве может возникнуть резонный вопрос: «Если я не пользуюсь данным софтом, зачем мне забивать им память своего устройства?».

Именно для такого случая мы подготовили инструкцию, как удалить ShareMe со смартфона Xiaomi.

Очевидная проблема при попытке удаления ShareMe

Как мы уже сказали, ShareMe – уже «родное» для MIUI приложение, и это означает, что просто так удалить его не получится. Да, вы можете удалить его данные, ограничить его работу в фоне, но полностью очистить ваш смартфон от его присутствия – нет.

Рассмотрим несколько вариантов избавления от ShareMe.

Удаление стандартными средствами MIUI

Если для вас страшны слова «рут-права» и «суперпользователь», то, к сожалению, единственным вариантом «﻿удалить»﻿ ShareMe будет очистка данных и запрет его обновлений.

Для начала заходим в общие Настройки вашего смартфона и листаем их до пункта «Все приложения». Заходим внутрь, и теперь ищем иконку «ShareMe». Тыкаем по ней и попадаем в настройки приложения. Здесь нам необходимо отключить все уведомления в соответствующем подменю, а также удалить обновления и очистить все данные, которые успело собрать приложение.

Теперь возвращаемся на рабочий стол и открываем Google Play Маркет. Вбиваем в строке поиска название приложения ShareMe, заходим на страницу программы, нажимаем на иконку в виде трех точек в левом верхнем углу экрана и отключаем Автообновление. Те же самые манипуляции следует провести и в магазине приложений от Xiaomi. О том, как это сделать, вы можете узнать из нашей недавней статьи.

Полное удаление ShareMe

Как вы могли понять, полное удаление приложения ShareMe возможно только после разблокировки загрузчика, получения рут-прав и установки специального ПО для удаления системных файлов. Знающие люди поймут, что лучшим выбором для данной ситуации будет Titanium Backup. Благодаря данной программе вы сможете и заморозить приложение (убрать ее из списка программ), и удалить окончательно – все зависит от ваших желаний и запросов.

Естественно, такой вариант актуален только для опытных пользователей – мы крайне не рекомендуем экспериментировать с рут-правами, если вы не уверены в своих силах.

Вот мы с вами рассмотрели способы «удаления» приложения ShareMe. Да, более простой способ не решает проблему наличия программы в памяти вашего смартфона, но, откровенно говоря, ShareMe уже зарекомендовал как очень удобный инструмент. Возможно, вам и не стоит переживать за его присутствие в вашем устройстве. Обязательно попробуйте его в деле, и, может быть, вы не захотите удалять такой полезный софт.