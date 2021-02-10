Как установить Windows 11 уже скоро

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Есть возможность протестировать Windows 11 раньше

Вчера Microsoft анонсировала новую версию операционной системы — Windows 11. Новые итерации прошивки — всегда интересное зрелище. Почти наверняка есть те, кто не хочет ждать осени, чтобы понять, что представляет собой Windows 11. И такая возможность есть.

И речь не идет о раннем образе, который досрочно слили в сеть, а о вполне официальном превью. На следующей неделе выйдет предварительная сборка Windows 11, установить которую смогут участники программы Windows (Windows Insider).

Для того, чтобы попасть в число избранных, нужно зарегистрироваться в программе Windows Insider. Сделать это необходимо, перейдя по этой ссылке и кликнуть по клавише «зарегистрироваться». Но для входа понадобится учетная запись Microsoft. После выхода бета-версии Windows 11 зарегистрированные пользователи смогут установить ее.

Также не лишним будет проверить на совместимость вашего компьютера с Windows 11. Поможет в этом приложение PC Health Check. Но обратите внимание, что ряд пользователей пожаловались на то, что утилита ошибается и «бракует» ПК, чьи характеристики соответствуют системным требованиям для новой ОС. В этом случае будет не лишним проверить устройство на наличие модуля безопасности TPM 2.0 и активировать Secure Boot.

Тем же, кто против всевозможных экспериментов с бета-версиями, стоит потерпеть до осени, когда компания начнет обновлять устройства до Windows 11.

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Источник: theverge