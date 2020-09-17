Как вам цена Xiaomi Mi 10T Pro?

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Назвали цену Xiaomi Mi 10T Pro для рынка Европы. Дорогой может выйти новинка

Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro не должны стать проходными смартфонами в модельном ряду компании. Есть шанс, что по характеристикам новинки будут превосходить многие актуальные устройства в своей ценовой категории. Но в какую же ценовую категорию они метят? Есть предварительный ответ в отношении Xiaomi Mi 10T Pro.

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Случилась очередная утечка, которой поделился известный и авторитетный инсайдер Ice Universe. Сообщается, что Pro-версия будет базироваться на флагманском чипе Snapdragon 865, предложит 144-герцовый дисплей с адаптивной частотой обновления, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и в качестве главного в основной камере будет выступать датчик на 108-мегапикселей. Но самая главная информация — ценник составит 699 евро. Именно за такую цену компания намерена продавать Xiaomi Mi 10T Pro на европейском рынке.

Ценник в $822 сложно назвать привлекательным для большой армии поклонников компании. Новинка будет отнюдь не дешевой и оценена вдовое дороже предшественника. Теперь это флагманский уровень. Напомним, что на рынок Европы Xiaomi Mi 9T Pro пришел в версиях 6/64 Гб и 6/128 Гб, за которые запросили 323 и 354 евро соответственно.

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Помимо Pro-версии компания представит и Xiaomi Mi 10T, которому приписывают процессор Snapdragon 865, 6 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, а также тройную тыльную камеру с основным сенсором на 64 Мп.

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Источники: twitter, mydrivers