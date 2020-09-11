Как вам Huawei Mix Alpha?

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Huawei запатентовала смартфон с гибким дисплеем. И он вам покажется очень знакомым

Производители смартфонов имеют целый штат дизайнеров для того, чтобы их продукты выглядели современно, актуально и необычно. Правда, как показало время, оригинальность — далеко не главная добродетель большинства устройств. Не редко мы сталкиваемся с тем, что «все уже кто-то придумал до нас».

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Особенно в деле заимствования идей преуспели китайцы, которые в большинстве своем и начали свой поход на рынок с того, что стали создавать реплики известных устройств. Но если ранее они копировали продукты А-брендов, то теперь они не прочь что-то интересное подсмотреть и у соотечественников.

Несколько месяцев назад в сети засветился патент складного смартфона Xiaomi, который удивительным образом повторял Huawei Mate X. А теперь и сама Huawei вдохновилась идеей от Xiaomi. И вновь речь пойдет о смартфоне с гибким дисплеем.

В сеть выложили патент, демонстрирующий нам устройство, которое удивительным образом похоже на концептуальный Xiaomi Mi Mix Alpha. Но это творение Huawei и тут дисплей огибает корпус только с одной стороны. Благодаря «обертыванию», экрану удалось отвоевать где-то 2/3 тыльной крышки устройства. Эскиз смартфона лишен фронтальной камеры и логично предположить, что от ее реализации здесь отказались. Создавать селфи можно будет на основную камеру и очень кстати тут будет присутствие экрана на задней панели.

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Как всегда, говоря о патенте, скажем, что нет никакой гарантии, что он в итоге найдет свое воплощение в коммерческом устройстве. На данном этапе это только полет идей и мыслей.

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Источник: letsgodigital