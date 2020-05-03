Какие новшества и функции OnePlus предложит в OxygenOS

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Компания OnePlus с момента своего появления на рынке неизменно заявляет о том, что прислушивается к своим пользователям. Их мнение для нее важно, и она делает все, чтобы им было приятно пользоваться ее продуктами. Регулярно производитель обращается к пользователям за советом на предмет того, что ему стоит улучшить в фирменной прошивке OxygenOS.

В марте OnePlus объявила о запуске проекта IDEAS, где планировалось определить пять самых популярных идей для совершенствования OxygenOS, за реализацию которых компания возьмется. На днях OnePlus подвела итоги и определила пятерку лучших замыслов, которые найдут свое применение в фирменной оболочке:

создание папок в меню приложений;

разблокировка скрытых фото в галерее с использованием дактилоскопического датчика;

Always on Display;

звуковой сигнал, оповещающий о том, что аккумулятор полностью заряжен;

расширение функционала режима Zen Mode.

Есть немало предложений, от воплощения в жизнь которых компания отказалась. Так, OnePlus отмела такие идеи как возможность изменения скорости зарядки и ограничение заряда батареи на уровне 80%, не панирует она на данном этапе предлагать полноценный режим управления одной рукой и расширять возможности ползунка переключения режимов, а также не готова она позволить пользователям самостоятельно осуществлять выбор установки штатных приложений при первичной настройке.

Когда все пять идей будут претворены в жизнь, полной информации нет. Компания лишь ограничилась заявлением, что функция Always on Display появится в закрытой бета-версии в июне, а публична версия прошивки с ней увидит свет в августе или сентябре.

Источник: xda-developers

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