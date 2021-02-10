Каким может быть Xiaomi 12T

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Первое предсказание о Xiaomi 12T

В декабре Xiaomi должна разродиться очередным флагманом Xiaomi 12, а чуть позже к нему должны присоединиться Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra. Стоит ждать в следующем году и Т-серию, которая вбирет в себя основной массив флагманских функций, но с рядом нарочитых упрощений, позволяющий в итоге запросить чуть меньше, чем за топовые решения.

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В этом году серия XiaoMi 11T дебютировала в сентябре и нет никаких предпосылок, что в следующем году будет выбрано другое время для анонса. А это означает, что до релиза еще очень много времени. Но первая информация о Xiaomi 12T уже появилась в сети, а обнаружена она была в прошивке MIUI. В Китае эта модель может выйти как Redmi K50S.

Стало известно, что смартфон получил кодовое имя «Munch». Он предложит 120-герцовый дисплей разрешением 2400х1080 точек. Что за тип матрицы тут установят, не сообщается, но с большой долей вероятности это будет OLED. В основе устройства будет лежать чипсет SM8250 (предположительно, Snapdragon 870+). Основная камера будет трехкомпонентной, где помимо основного широкоугольного модуля предложат ультраширик и макродатчик.

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Источник: xiaomiui