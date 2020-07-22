Какое место занял Redmi K30 Pro Zoom Edition в рейтинге DxOMark

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Специалисты DxOMark, которые на регулярной основе изучают мобильные камеры смартфонов, протестировали Redmi K30 Pro Zoom Edition. «Занесли» им или нет, каждый волен судить сам, но по итогам теста камера получила средний балл 120. И этого оказалось достаточно, чтобы войти в первую десятку рейтинга. Смартфон занял в списке 10 позицию, расположившись под Xiaomi CC9 Pro и обойдя OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20+ и iPhone 11 Pro Max.

Сильные и слабые стороны

Вынося свой вердикт, эксперты DxOMark заявили о том, что по своим фотовозможностям Redmi K30 Pro Zoom Edition очень близок к лучшим камерофонам на рынке. Особенно впечатлили их качеством снимки с боке и масштабированием. Отметили они неизменно хорошую экспозицию и цветопередачу в любых условиях освещения.

Среди сильных сторон камеры Redmi K30 Pro Zoom Edition при съемке фото специалисты отметили быстрый и точный автофокус, хорошую детализацию, реалистичный боке и точную выдержку на улице. Набрать максимум баллов не позволили некорректный баланс белого, цветовой дисбаланс при определенных условиях, низкая детализация при съемке в помещении и ограниченный динамический диапазон. В итоге фотовозможностям камеры был выставлено 129 баллов.

Во время съемки видео эксперты DxOMark отметили эффективную работу стабилизации, хорошую цветопередачу, точную выдержку при слабом освещении и незначительное количество цифровых шумов. Не понравился же им ограниченный динамический диапазон, фокусная неустойчивость и цвета иногда «заваливались» в сторону красного оттенка.

Источник: dxomark