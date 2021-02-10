Камера перегревает Google Pixel 5a

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У Google Pixel 5a выявлена первая проблема

Что ни говори, но Google — странная и удивительная компания одновременно. Она умудряется с завидной регулярностью наступать на одни и те же грабли, допуская косяки в своих устройствах. Еще ни один выход Pixel-фона не сопровождался тем, чтобы пользователи не жаловались на какие-то проблемы и сбои в его работе. Не избежал этой участи и Google Pixel 5a.

Оказалось, что новинка, которая вышла всего пару дней назад, имеет склонность к перегреву. Проявляется она тогда, когда идет запись 4К-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Во время съемки на экран выводится сообщение с просьбой закрыть приложение, пока смартфон не остынет до приемлемой температуры.

Один из пользователей отметил, что Pixel 5a «сдался» всего через пару минут после начала съемки, выдав сообщение, что «устройство слишком горячее. Закройте камеру, пока оно не остынет». Интересно, что с проблемы с перегревом наблюдались и тогда, когда велась съемка в формате FullHD на скорости 30fps.

На данный момент Google никак не комментирует ситуацию и нет понимания, предпринимает ли она какие-то меры, чтобы справится с проблемой. Также нет четкого понимания, является ли дефект массовым или это лишь единичные случаи.

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Источник: gizmochina