Где купить дешевле?

Камера перегревает Google Pixel 5a

20.08.2021 112 0

У Google Pixel 5a выявлена первая проблема

Что ни говори, но Google — странная и удивительная компания одновременно. Она умудряется с завидной регулярностью наступать на одни и те же грабли, допуская косяки в своих устройствах. Еще ни один выход Pixel-фона не сопровождался тем, чтобы пользователи не жаловались на какие-то проблемы и сбои в его работе. Не избежал этой участи и Google Pixel 5a.

 

Оказалось, что новинка, которая вышла всего пару дней назад, имеет склонность к перегреву. Проявляется она тогда, когда идет запись 4К-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Во время съемки на экран выводится сообщение с просьбой закрыть приложение, пока смартфон не остынет до приемлемой температуры.

 

Камера перегревает Google Pixel 5a – фото 1

 

Один из пользователей отметил, что Pixel 5a «сдался» всего через пару минут после начала съемки, выдав сообщение, что «устройство слишком горячее. Закройте камеру, пока оно не остынет». Интересно, что с проблемы с перегревом наблюдались и тогда, когда велась съемка в формате FullHD на скорости 30fps.

 

На данный момент Google никак не комментирует ситуацию и нет понимания, предпринимает ли она какие-то меры, чтобы справится с проблемой. Также нет четкого понимания, является ли дефект массовым или это лишь единичные случаи.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

 

Источник: gizmochina

Google Pixel 5a
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.08.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Камера перегревает Google Pixel 5a