Карта microSD анахронизм. Что дальше?

72

В наши дни карты памяти распространены повсеместно. Они применяются во многих устройствах потребительской электроники, включая и смартфоны. Целый ряд потребителей обязательно рыщут среди характеристик мобильных устройств поддержку карт памяти и «топят» за независимый слот для microSD. А если мы вам скажем, что поддержка карт памяти уже вчерашний день и все больше на рынке будет появляться моделей, лишенных ее? В наши дни этот атрибут становится все больше вещью бесполезной и мало востребованной.

Немного истории

Так сложилось, что первые телефоны обладали небольшим объемом встроенной памяти. Те, кто хотел «закачать» как можно больше музыки и фоточек вынуждены были покупать карты памяти. И на заре смартфоностроения казалось, что мы будем сидеть на «игле» карт памяти все время.

Бросить вызов устоям первой решилась Apple, которая выпустила iPhone, и он не предлагал слот для карт памяти. Исходя из собственных «аппетитов», пользователи могли выбрать варианты с 4 Гб, 6 Гб и 8 Гб памяти. Тогда многие посчитали отказ от поддержки карт памяти шагом опрометчивым и гадали, сколько времени понадобится Apple, чтобы сдаться и добавить слот в угоду чаяниям пользователей.

Но концерн из Купертино этого так и не сделал, стоически предлагая iPhone без поддержки карт памяти. И судя по тому, сколько пользователей с момента выхода первого iPhone раскупили «яблочные» смартфоны, их ничуть не смущало отсутствие возможности расширить постоянную память за счет карт памяти.

И в наши дни мы наблюдаем, что последователей «бескарточного» настоящего становится все больше. Уже стало само собой разумеющимся предлагать в смартфонах большой накопитель, чтобы не нужно было возиться с картами памяти. И спрос на смартфоны без слота для microSD показывает, что многие пользователи не скучают по ней и не чувствуют потребности в ней. Но почему?

Памяти в смартфонах хоть отбавляй

На первых порах карта microSD была вещью необходимой. Когда в телефоне был 1 Гб встроенной памяти до 70% ее «отъедала» операционная система. Поэтому поддержка карт памяти считалась не столько бонусом, сколько насущной необходимостью. В наши дни вы получаете, как правило, в смартфоне минимум 32 Гб, а при желании можно выбрать варианты с 64 Гб и 128 Гб. Во флагманах и вовсе предлагают 256 Гб или 512 Гб флеш-памяти. Среднестатистическому пользователю вряд ли удастся «забить под завязку» 128 Гб встроенной памяти за два года его активной эксплуатации (средний срок службы мобильника). А если это и случится — нужно очень постараться.

Облако наше все

Теперь все в облаке. Правда, говорить ВСЕ будет преувеличением, но тем не менее все больше пользователей хранят данные в облачных хранилищах. Нет смысла хранить на телефоне гигабайты фотографий и видео, если они уже опубликованы на Facebook или заархивированы в Google Фото.

Наши смартфоны способны делать резервную копию почти всего. Контакты, почта, чаты, фото и видео, музыка и даже список приложений — все это можно смело отправлять в облако. У большинства пользователей внутреннее хранилище служит пристанищем для приложений и игр, но, как показывает опыт, мало кто действительно хранит большой объем игр и утилит. Многие подходят к этому процессу избирательно и устанавливают только самое необходимое, полезное и нужное. Несмотря на активное распространение мобильных игр, наличие целой армии геймеров, готовых часами залипать в игры, а также все возрастающую производительность чипов, заядлых игроков немного.

Правда, есть немало тех, кто предпочитает «качать» музыку на смартфон. И вместе с тем множится количество тех, кто готов платить за доступ к контенту, чем копировать компакт-диски, переносить треки на свой мобильник, систематизировать их и платить за возможность скачать музыку.

Будь гепардом, а не улиткой

Может ли карта microSD замедлить работу смартфона? Такое возможно. Хранилище NVMe телефона предлагает быструю скорость чтения/записи до сотен мегабайт в секунду. С другой стороны, карта microSD работает со скоростью около 100 МБ/с. Существуют более быстрые карты microSD, но многие современные телефоны их просто не поддерживают. Получается, что не редкость ситуация, когда карта работает медленнее и хуже, чем внутренняя память смартфона. По крайней мере, информация загружается в разы меньше одновременно с двух сред хранения.

Бесспорно, покупка карты памяти считается доступной альтернативой для того, чтобы добавить памяти смартфону. Но с большой вероятностью ее мощности будет недостаточно и она будет медленнее внутреннего хранилища. Еще одна напасть — высокая смертность среди карт памяти. Они умирают скоропостижно, быстро и ничего не спасет их от «смерти», если пришло время.

Еще один гвоздь в крышку гроба карт microSD — поддержка 5G. Хотя скорости и темпы распространения сетей не особо впечатляют, но эпоха нового стандарта связи неминуемо приближается. Есть все шансы, что mmWave 5G предложит скорость передачи данных до 10 гигабит в секунду. В итоге через пару лет доступ к облаку будет быстрее, чем чтение с карты microSD. По крайней мере, на смартфонах.

Возможно, кто-то удивится, но хранение данных на карте microSD может быть менее безопасным, чем хранение в облаке. Google, Apple и Microsoft делают все, чтобы сделать свои облачные сервисы безопасными и практически неуязвимыми для кражи данных. Никто не застрахован и от того, что карта памяти будет утеряна или украдена. А вместе с ней и теряются безвозвратно данные. Тогда как на облаке вся информация будет в целости и сохранности.

Что дальше?

Несмотря на то, что у карт microSD есть свои преимущества и можно руководствоваться принципом, что «лучше иметь и не нуждаться, чем быть ограниченным в чем-то», но есть основания полагать, что времена карт памяти проходя. Начался их стремительный закат.

Та же Samsung начала уходить от необходимости наращивать объем постоянной памяти. Так, в прошлом году она выпустила с Galaxy S10+ с 1 ТБ памяти, но уже в этом году ее флагманы в максимальной комплектации предложили 512 Гб. От выпуска аппарата с 1 ТБ компания отказалась. А все потому, что никому не нужно столько памяти в смартфоне. Даже вариант с 512 Гб для подавляющего большинства пользователей является избыточным. А что думаете вы? Нужен ли в смартфоне слот для карты microSD или это бесполезная фича?

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿