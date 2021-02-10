Конец эры: Asus Zenfone 10 может стать последним смартфоном Zenfone
27.08.2023 67 0
конец эры
Asus недавно открыл предварительный заказ на новый Zenfone 10 в США. Однако, похоже, эта модель станет последней в истории популярной линейки Zenfone.
В июне Asus объявил внутреннюю реструктуризацию и сокращение персонала в отделах ПК. В июле волна увольнений затронула Тайвань и Китай. Теперь, по данным источников, сокращения охватили и коммерческое подразделение.
Согласно поступившим слухам из самой компании, многие сотрудники планировались перевести в подразделения мобильных телефонов Asus, которые разделены на Zenfone и ROG Phone. Однако вместо того, чтобы этот переход состоялся, многие сотрудники были просто уволены. По слухам, под сокращение попали едва ли не 50%.
Реструктуризация, похоже, является частью изменения стратегии в Asus. Ранее было две линейки смартфонов Asus – Rog и ZenFone. Теперь их должны объединить в одну. И это не смотря на то, что последние смартфоны линейки Zenfone имели определенный успех – 9 и 10 поколения получили свою долю любви от фанатов компактных смартфонов.
Действительно ли Zenfone 10 станет "лебединой песней" культовой серии – узнаем в ближайшее время. А пока поклонники Asus скучают по вероятному закрытию любимой линейки. Напишите в комментариях, с чем у вас ассоциируются данные смартфоны, или любите их? Будем рады вашему фидбеку.
Источник: 9to5google
Источник: 9to5google
Дата публикации: 27.08.2023
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