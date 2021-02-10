Конец поддержки Apple: компания перестанет оказывать помощь через Twitter и YouTube

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Теперь только по телефону

Сотрудники Apple вскоре перестанут оказывать помощь клиентам через X (Twitter), а также YouTube и другие платформы, сообщают анонимные источники.

Сообщается, что позже в этом году Apple планирует избавиться от своих ролей советника по поддержке социальных сетей, включая платную роль специалиста сообщества Apple Support Community. Более 150 сотрудников пострадают, хотя MacRumors сообщает, что Apple предложит этим сотрудникам перейти на службу поддержки по телефону.

Изменения должны вступить в силу с 1 октября. С тех пор пользователи X (Twitter) получат автоматические сообщения, которые будут направлять их куда-нибудь за помощью.

Непонятно почему Apple отменит эти роли. Вполне возможно, что технологический гигант просто пытается сократить расходы, особенно после того, как Twitter повысил цены на API в марте, таким образом потенциально повысив стоимость инструментов управления социальными сетями. Эти платформы также могут быть не самым эффективным способом предоставления технической помощи клиентам.

В любом случае компания не единственная в области технологий, сокращающая уровень поддержки, которую она предлагает через социальные сети. В прошлом году Sony также прекратила предлагать индивидуальную поддержку клиентов PlayStation через службу, которая тогда называлась Twitter, как и Netflix, оказывавший поддержку на платформе более десяти лет. Непонятно, почему Sony сделала такой шаг, но Netflix заявил, что пытается направить клиентов на большее использование принадлежащих компании платформ. Возможно, Apple пытается сделать что-нибудь похожее.

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Источник: macrumors